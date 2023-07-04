Теория Эйнштейна о медленном течении времени нашла подтверждение

Группа международных ученых проанализировала данные наблюдений за квазарами. Это позволило им определить, что Вселенная на ранней стадии своего существования расширялась очень медленно. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Аналитики пояснили, что астрономы на протяжении многих десятилетий осуществляли наблюдения за 190 квазарами, сформировавшимися в ранней Вселенной.

При анализе полученных астрономами данных удалось обнаружить космологическую зависимость от процессов замедления и ускорения времени.

По словам ученых, специалистам долгое время не удавалось подтвердить теорию относительности Альберта Эйнштейна, гласящую, что ранняя Вселенная расширялась намного медленнее, чем сегодня. Они пояснили, что в ходе исследования, используя квазары как «часы», смогли решить эту проблему.

«Медленное течение времени было характерно для Вселенной до тех пор, пока она не достигла примерно половины своего нынешнего возраста», - заметил профессор Сиднейского университета Герайнт Льюис.