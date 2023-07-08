Черная смерть: где и когда началась самая смертоносная пандемия

Где и когда началась эпидемия Черной смерти? Историки спорили на этот счет столетиями, но, возможно, теперь один из самых горячих вопросов получил однозначный ответ. И все благодаря пульпе зубов людей, похороненных в XIV веке.

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Ученые из немецкого института эволюционной антропологии общества Макса Планка и шотландского Университета Стирлинга опубликовали в журнале Nature революционное открытие. Согласно анализу генетического материала жертв Черной смерти, болезнь впервые появилась в 1338-1339 году неподалеку от озера Иссык-Куль в нынешнем Кыргызстане. За восемь лет до того, как эпидемия распространилась по всей территории Евразии, чума заразила обитателей небольшого поселения торговцев.

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Черная смерть — результат деятельности бактерий Yersinia pestis, чьими переносчиками выступают блохи, живущие на грызунах. Болезнь существует и по сей день: она встречается на каждом континенте, кроме Австралии. Но случаи заражения единичны, т.к. современные стандарты гигиены далеки от средневековых, и антибиотики прекрасно справляются с инфекцией.

Чума XIV века была второй крупной эпидемией Y.pestis — первой была Юстинианова чума в VI веке. Однако Черная чума получила большую известность: она считается одной из самых смертоносных эпидемий в истории человечества. Ужасы болезни подробно описал итальянский поэт Джованни Боккачо, который пережил вспышку чумы, когда та захватила Флоренцию. По словам Боккачо, первыми симптомами болезни были опухшие нарывы в паху и подмышками, которые порой достигали размеров яблока.

Museum of London Archaeology

Историки смогли отследить путь эпидемии. Судя по всему, она началась в Китае или на западной границе страны, после чего продолжила движение по торговым маршрутам в Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Однако перед специалистами долгое время стоял вопрос: действительно ли бактерия Y.pestis была виновницей массовой пандемии? Жертвы чумы погибали настолько быстро, что болезнь не оставляла видимых следов на костях.

Именно поэтому авторы научной работы Вольфганг Хаак и Йоханнес Краузе изучали зубы. Если точнее, зубы горожан, погибших от чумы в Лондоне. Жители города знали, что Черная чума вот-вот нагрянет, и заранее подготовили кладбище. Похороненные там люди были эксгумированы и попали в музей Лондона, что помогло исследованию: ученые не только получили тела жертв чумы, но и точно знали дату их смерти. Идеальные обстоятельства для эпидемиологического анализа.

После Лондона Хаак и Краузе изучили генетический материал жертв в других точках мира, составив «генеалогическое древо» вариантов чумной бактерии. В какой-то момент Y.pestis развила четыре варианта, чьих потомков до сих пор можно найти на грызунах. Но точная дата этого «большого взрыва», создавшего разные штаммы чумы, оставалась неизвестной, пока специалисты не изучили кладбище в Кыргызстане.