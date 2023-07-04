В Сбере назвали самые популярные запросы к нейросети Kandinsky 2.1

За три месяца пользователи генеративной модели Kandinsky 2.1, разработанной Сбером, создали более 70 млн уникальных изображений. Среди самых популярных запросов — «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос». Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

© Пресс-служба Сбера

Он подчеркнул, что такой взрывной интерес к нейросетям среди жителей нашей страны абсолютно закономерен, ведь Россия занимает ведущие позиции в области развития технологий в области искусственного интеллекта.

«Мы создали и развиваем Kandinsky, чтобы люди могли открывать в себе новые идеи для творчества, а нашу модель использовать для их реализации, причем абсолютно бесплатно», — отметил Ведяхин.

Напомним, что Сбер представил генеративную модель Kandinsky 2.1 в начале апреля. Она стала самой быстро растущей нейросетью в мире, набрав 1 млн пользователей за четыре дня после выхода.

Генеративную модель Kandinsky 2.1 разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

Модель умеет генерировать изображения по текстовому запросу на естественном языке всего за несколько секунд. Пользователь может выбрать любой из 20 различных стилей, среди которых «классицизм», «мозаика», «хохлома», «Айвазовский» и другие.