Последний пуск Ariane 5 вновь отложили

«Из-за неблагоприятных ветров на большой высоте над Гвианским космическим центром Arianespace приняла решение не инициировать финальную фазу операций по подготовке запуска», — пишет оператор.

Ранее последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 был отложен из-за технической проблемы. Согласно Arianespace, это произошло из-за обнаружения потенциальной проблемы с пиротехническими системами носителя.

Тогда же генеральный директор компании — оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Inter заявил, что эксплуатацию европейской ракеты-носителя Ariane 5 завершат после пуска, который был намечен на 16 июня.