Meta* запустит аналог Twitter уже на этой неделе

В четверг, 6 июля, американская корпорация Meta* (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) запустит аналог соцсети Twitter — приложение Threads. Как сообщает ТАСС, это потенциальный конкурент принадлежащей бизнесмену Илону Маску соцсети Twitter.

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Threads будет работать на базе социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В Meta* утверждают, что соцсеть станет местом для людей, которые хотят обсудить все волнующие их вопросы с пользователями из разных уголков мира. Также будет доступна опция подписки на интересные аккаунты.

Релиз приложения намечен на 6 июля. Скачать Threads из App Store можно будет бесплатно.

Напомним, что о планах Meta* запустить аналог Twitter ранее сообщала газета The Wall Street Journal. Главный директор по продуктам компании Крис Кокс представил проект в начале июня под кодовым названием Project 92. Он утверждал, что Meta* ведет переговоры с телеведущей Опрой Уинфри и Далай-ламой, чтобы те согласились использовать приложение.