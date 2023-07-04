Microsoft отрицает взлом своих серверов и кражу 30 млн аккаунтов

Microsoft опровергла заявления неких хактивистов, называющих себя «Anonymous Sudan», утверждающих, что им удалось взломать серверы корпорации и украсть учётные данные от 30 миллионов аккаунтов пользователей.

Члены Anonymous Sudan в первую очередь известны своими DDoS-атаками на западные организации. В прошлом группировка подтверждала свою связь с хакерами из Killnet.

В начале июня ряд сервисов Microsoft — Azure, Outlook и OneDrive — столкнулся со сбоями. Оказалось, что причиной стали действия Anonymous Sudan. А вчера хактивисты заявили, что им удалось «успешно взломать Microsoft» и «получить доступ к огромной базе данных, содержащей логины и пароли более чем от 30 миллионов аккаунтов».

Группировка готова продать БД всем заинтересованным за 50 тысяч долларов. Для покупки надо связаться с киберпреступниками через телеграм-бота.

Anti-Malware.ru

В посте злоумышленники даже приложили некий семпл в качестве доказательства взлома. В образце исследователи насчитали 100 пар «логин-пароль», однако подтвердить их подлинность пока не удалось.