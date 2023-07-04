Ученые предсказали Югре новый ледниковый период

Ученые из Нижневартовского государственного университета (НВГУ) представили новые доказательства будущего оледенения Югры, об этом пишет РИА Новости. В ходе научной экспедиции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (ХМАО — Югра), ученые обнаружили следы деятельности древнего ледника, указывающие на то, что регион может столкнуться с ледниковым сценарием и в будущем.

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Специалисты обнаружили кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматических геологических процессах и не могли возникнуть в осадочных породах Югры четвертичного возраста (2,5 млн лет). Это свидетельствует о том, что эти породы попали в регион извне и указывает на наличие ледника в прошлом.

Ученый Сергей Коркин, руководитель научной лаборатории геоэкологических исследований НВГУ, объяснил, что исторически оледенение в четвертичном периоде происходило в несколько этапов, с теплыми периодами между ними. В настоящее время Югра находится в очень теплом межледниковом периоде, но в будущем регион может столкнуться с оледенением.