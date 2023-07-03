NASA: найдены доказательства существования фона гравитационных волн

Консорциум астрономов NANOGrav обнаружил первые доказательства существования фона длинноволновых гравитационных волн, заполняющих космос, или «ряби» в ткани пространства-времени. Об этом сообщается на сайте Американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

© Mark Garlick/Science Photo Library

Движение черных дыр и других массивных объектов в космосе может создавать на ткани Вселенной рябь, которая иными словами называется гравитационными волнами. Ученые полагают, что эти волны были созданы сверхмассивными черными дырами, в миллиарды раз превышающими массу Солнца.

Образно ученые сравнивают обнаружение фона гравитационных волн с прослушиванием гула большой группы людей, разговаривающих на вечеринке, без различения какого-либо конкретного голоса. Согласно заявлению NASA, обнаруженный NANOGrav фон может помочь ученым лучше понять, как создаются гравитационные волны и что с ними происходит, когда они распространяются по Вселенной.