Самые неудачные версии Windows: от 1 до RT

Microsoft Windows — самая популярная операционная система на планете. Но она не всегда занимала первое место: Microsoft совершила немало ошибок на пути к мировому господству. Портал slashgear.com рассказал о самых неудачных версиях Windows — и почему они так разочаровали публику.

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Windows 1

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Да, сейчас кажется странным рассуждать о недостатках первой версии Windows, но факт остается фактом: операционной системе потребовалось немало времени, чтобы стать по-настоящему достойным продуктом. В 1985 году на рынке компьютеров доминировал Macintosh: почти все владельцы ПК пользовались продукцией Apple благодаря графическому интерфейсу. Microsoft, заработавшая состояние на MS-DOS, тоже попыталась стать дружелюбнее к потребителю… Но первая попытка оставила желать лучшего.

Windows 1 не хватало нескольких ключевых компонентов, которые в будущем сделали ОС приятной в обращении. На первой версии открытые окна даже не могли накладываться друг на друга, из-за чего рабочий стол выглядел как угрюмая таблица. Не говоря уже о сомнительной производительности и отсутствии поддержки программ, к которым привыкли владельцы Macintosh.

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Windows ME

Windows Millenium Edition, или ME, была последней версией операционной системы, разработанной на базе MS-DOS. Microsoft планировала перейти на ядро Windows NT после релиза Windows 98, но компании потребовалось чуть больше времени для завершения работы над новинкой — ME должна была стать промежуточным продуктом. Но, к сожалению, пользователи быстро поняли, что операционка явно была разработана впопыхах.

Windows ME вошла в историю как самая нестабильная версия Windows за все время существования ОС. Чем бы вы ни занимались, практически любой процесс мог закончиться вылетом. Справедливости ради, ME также была первой версией Windows, которая получила функцию восстановления системы… Но она была бы гораздо более полезной без фатальных вылетов.

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Windows Vista

Windows XP была первой системой Microsoft на базе ядра Windows NT: благодаря стабильности и удобству новинка заслужила невероятную популярность. Правда, оглушительный успех XP стал обоюдоострым мечом, т.к. на Microsoft взвалили огромные ожидания. Компания хотела сделать следующую версию Windows еще больше и лучше, но Windows Vista показала, что разработчики немного переборщили.

Vista подверглась жесткой критике за излишек ненужных функций: от перегруженного интерфейса Aero до виджетов в правой части экрана. Они, как и многие другие элементы системы, сильно нагружали компьютер, что нередко приводило к просадкам производительности. Кроме того, Vista постоянно бомбардировала пользователя всплывающими уведомлениями и подсказками.

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Windows 8

Ситуация повторилась через поколение. Windows 7 восстановила репутацию Microsoft, и компания вновь решила исследовать новые горизонты рынка. Следуя примеру Apple, чьи планшеты пользовались популярностью, Microsoft решила, что следующая Windows станет гибридной системой — и для ПК, и для портативных устройств. Результатом стала Windows 8: операционная система, разработанная для двух платформ, но не работавшая нормально ни на одной из них.

Windows 8 в первую очередь предназначалась для сенсорных устройств, и это было тяжело не заметить. Новая версия операционки заставляла многих пользователей ПК радикально изменить свои привычки в пользу совершенно неудобного интерфейса, который смотрелся чуждо на полноценных мониторах.

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Windows RT

Параллельно Windows 8 корпорация также разрабатывала специальную версию Windows эксклюзивно для мобильных платформ. По задумке компании, новинка использовала бы аналогичный интерфейс при гораздо меньшей нагрузке на процессор. Windows RT стала первой ARM-версией Windows, предназначенной для мобильного железа, но она имела один фатальный недостаток.