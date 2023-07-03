Медиатехнолог рассказала о причинах растущей аудитории Telegram-каналов

Сегодня Telegram становится не просто транслятором повестки, а интерпретатором. Авторы объясняют, что происходит, говорят о причинах событий и их последствиях, тем самым формируя мнение аудитории, заявила медиатехнолог Кристина Потупчик в ходе одного из круглых столов «Российской креативной недели».

Эксперт отметила, что на медийное потребление пользователя Telegram не влияют алгоритмы платформы, как это работает в иных социальных сетях. То есть сами пользователи формируют себе «продуктовую корзину».

Основной аудиторией Telegram медиатехнолог назвала жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников.

Эксперт также отметила, что в Telegram-каналах россияне узнают о причинах событий и их последствиях, а цензуры на площадке почти нет.

По ее словам, Telegram практически не модерируется, а поэтому его аудитория растет во время кризисной ситуации. Так было и во время начала СВО, и в период коронавирусной пандемии.

«В Telegram можно говорить обо всем. Павел Дуров банит только призывы к насилию. Это нецензурируемая площадка», — утверждает медиатехнолог.

После начала СВО многие стали получать информацию непосредственно из зоны проведения спецоперации, заметила Кристина Потупчик.

«Феномен военкоров раскрылся. Люди получали новости о происходящем именно от ребят, которые имели свои каналы восемь лет, но не были популярными», — пояснила эксперт.

Также Потупчик предупредила об отсутствии анонимности в мессенджере.