«Коммерсант»: Санкции сделали разработку ИИ в России значительно дороже

В компании NtechLab (разработчик систем распознавания лиц) заявили, что за последние 12 месяцев стоимость разработки софта на базе искусственного интеллекта (ИИ) в России выросла на 30-40 процентов. Об этом пишет «Коммерсант».

В NtechLab рассказали, что разработка ИИ подорожала из-за санкций, запрещающих поставки электроники в Россию, и на фоне дефицита кадров. Все это привело к росту цен на вычислительную технику и повышению зарплат специалистов.

Операционный директор МТS AI Ренат Габдуллин рассказал, что в последние восемь месяцев усилилась конкуренция за специалистов, разрабатывающих ИИ. Многие из них получили предложения от международных компаний с зарплатой в иностранной валюте.

При разработке софта на базе ИИ используется оборудование Nvidia - графические процессоры GPU. С их помощью обучают нейросети, анализируют большие данные, проводят виртуализацию и облачные вычисления.

По оценке NtechLab, в других странах себестоимость разработки ИИ осталась прежней, лишь Китай столкнулся с аналогичными проблемами из-за ограничений поставок видеокарт Nvidia. Однако у компаний КНР есть собственные производства видеокарт, поэтому себестоимость разработки ИИ для них выросла менее ощутимо - на 10-15 процентов.

Глава центра разработки Artezio Дмитрий Паршин считает, что к концу года софт на безе ИИ может подорожать еще на 50 процентов из-за санкций.