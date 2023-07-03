Honor готовится представить революционный складной смартфон

Глава Honor Чжао Мин в беседе с журналистами заявил, что новый складной смартфон компании Magic V2 окажется более революционным, чем iPhone 15. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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«В iPhone 15 в определенной степени не будет слишком много изменений, а Honor Magic V2 — действительно революционный продукт. Это настоящий флагман со складным экраном», — заявил Чжао Мин.

По словам главы Honor, компания Apple не меняла дизайн своих смартфонов, начиная с iPhone 11. Компания также не уделяла должного внимания внедрению новых функций — вместо этого Apple «вступила в эру микроинноваций», — считает Мин.

При этом, согласно многочисленным утечкам, смартфон Honor Magic V2 будет являться немного доработанной версией предшественника. Новинка получит складной AMOLED-экран с поддержкой адаптивной частоты обновления изображения, а также предложит флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 или Gen 2 в зависимости от модификации, защиту от воды и поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.