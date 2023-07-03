Жителей Земли ждет суперлуние
Сегодня жители Земли смогут увидеть редкое явление – суперлуние, когда Луна максимально приблизится к поверхности нашей планеты по сравнению с обычным полнолунием. Об этом пишут «Известия».
По данным Московского планетария, полнолуние начнется с 14.41 мск. А 5 июля – Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 360149 км от Земли, (видимый диаметр 33′11″).
«В 14:40 Луна будет находиться точно на одной линии с Землей и Солнцем. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км. А в начале июля наш спутник будет находиться очень близко», - пояснила в своем Telegram-канале главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она отметила, что насладиться суперлунием москвичи смогут ночью.
«Благодаря антициклону, ясная погода в Москве позволит полюбоваться полнолунием. Восход луны произойдет в 22:51, а заход в 3:55», - заметила она.
Одно из самых популярных названий июльского полнолуния – Оленья Луна. Оно связано с тем, что в это время молодые олени отращивают новые рога и к концу месяца у большинства из самцов они уже начинают твердеть. В разных культурах мира полнолуния имеют свои названия. В основном они связаны с природными явлениями. В июле это астрономическое явление также называют Громовой, Волчьей, Ледяной или Старой Луной, пишет «Московский комсомолец».
Медики тем временем предупреждают, что необычная Луна может вызвать магнитные бури и повлиять на здоровье.
При этом под угрозой во время природного явления и сейсмически опасные районы, в которые входят Северный Кавказ и Прибайкалье, так как близость Луны влияет на движение литосферных плит, отмечает «Комсомольская правда».
Ранее японская компания Ispace официально подтвердила, что миссия первого частного коммерческого корабля на Луну закончилась неудачно. Модуль должен был совершить посадку на Луну 26 апреля, однако перед самым приземлением связь между ним и Центром управления полетами в Нихонбаси в Токио была потеряна. Анализ уровня топлива на борту указывал на то, что вероятной причиной является быстрый спуск к поверхности Луны и столкновение с ней.