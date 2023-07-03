Жителей Земли ждет суперлуние

Сегодня жители Земли смогут увидеть редкое явление – суперлуние, когда Луна максимально приблизится к поверхности нашей планеты по сравнению с обычным полнолунием. Об этом пишут «Известия».

По данным Московского планетария, полнолуние начнется с 14.41 мск. А 5 июля – Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 360149 км от Земли, (видимый диаметр 33′11″).

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«В 14:40 Луна будет находиться точно на одной линии с Землей и Солнцем. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км. А в начале июля наш спутник будет находиться очень близко», - пояснила в своем Telegram-канале главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что насладиться суперлунием москвичи смогут ночью.

«Благодаря антициклону, ясная погода в Москве позволит полюбоваться полнолунием. Восход луны произойдет в 22:51, а заход в 3:55», - заметила она.

Одно из самых популярных названий июльского полнолуния – Оленья Луна. Оно связано с тем, что в это время молодые олени отращивают новые рога и к концу месяца у большинства из самцов они уже начинают твердеть. В разных культурах мира полнолуния имеют свои названия. В основном они связаны с природными явлениями. В июле это астрономическое явление также называют Громовой, Волчьей, Ледяной или Старой Луной, пишет «Московский комсомолец».

Медики тем временем предупреждают, что необычная Луна может вызвать магнитные бури и повлиять на здоровье.

При этом под угрозой во время природного явления и сейсмически опасные районы, в которые входят Северный Кавказ и Прибайкалье, так как близость Луны влияет на движение литосферных плит, отмечает «Комсомольская правда».