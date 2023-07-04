Twitter обязал пользователей верифицировать аккаунты для доступа к TweetDeck

В течение 30 дней пользователи Twitter должны подтвердить подлинность профиля для использования TweetDeck, проинформировала компания Twitter на своей странице.

«В течение 30 дней пользователи должны быть верифицированы для доступа к TweetDeck», — говорится в информационном сообщении.

В компании добавили, что запущена новая и улучшенная версия TweetDeck.

Ранее сообщалось, что компания Twitter, которой с октября 2022 года владеет бизнесмен Илон Маск, несколько месяцев задерживает платежи IT-корпорации Oracle. Как сообщает Business Insider, соучредитель Oracle Ларри Эллисон помог Маску в финансировании покупки соцсети и является одним из близким друзей миллиардера.