Климатолог назвал количество будущих климатических мигрантов

Около трех миллиардов человек к исходу столетия рискуют стать климатическими мигрантами, если темпы глобального потепления не замедлятся. Такого мнения придерживается климатолог Алексей Кокорин.

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«Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30% населения изменит свое место жительства», - рассказал Кокорин в интервью РИА Новости.

При самом благоприятном сценарии, паковать чемоданы и перебираться в более климатически подходящие регионы планеты придется 10% ее жителей, добавил эксперт. Предотвратить массовую климатическую миграцию поможет достижение углеродной нейтральности, полагает Кокорин. Работать над этим государства должны сообща, уверен он. Но даже в этом случае дефицит питьевой воды заставит часть землян поменять место жительства, сказал климатолог.