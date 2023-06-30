Новый прибор NASA установил рекорд эффективности регенерации воды на МКС

Доставка грузов на МКС чрезвычайно дорого стоит, поэтому жизненно важные ресурсы, вроде воды и воздуха, стараются регенерировать. Специалисты завершили оценку новой конфигурации системы переработки мочи после установки прибора BPA и пришли к выводу, что она стала чрезвычайно эффективной.

Система обработки мочи (UPA) перерабатывает человеческие отходы в питьевую воду методом вакуумной дистилляции. Побочным продуктом работы системы является концентрированный рассол, в котором все еще есть вода. BPA был разработан для извлечения этого остатка и установлен на космической станции, чтобы доказать работоспособность в условиях микрогравитации. Специалисты пришли к выводу, что BPA помог системе восстанавливать 98% воды.