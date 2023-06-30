Apple перестала принимать самый маленький MacBook для ремонта

Компания Apple официально объявила о прекращении поддержки и сервисного обслуживания 12-дюймового MacBook. Популярный ноутбук был признан устаревшим, сообщает портал MacRumors.

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Попадание устройства в список вышедших из эксплуатации продуктов означает, что ноутбук больше не подлежит ремонту или обслуживанию в магазинах Apple Store и авторизованных сервисных центрах компании. Согласно политике Apple, продукт считается вышедшим из эксплуатации, если он был снят с продажи более 7 лет назад.

MacBook с 12-дюймовым Retina-дисплеем был первым ноутбуком Apple с единственным портом USB Type-C. Он также отличался тонким и легким корпусом — общий вес ноутбука составлял всего 920 граммов. Этот MacBook по цене от $1,3 тыс. и предлагал в базовой комплектации двухъядерный процессор Intel Core M, 8 ГБ оперативной памяти без возможности увеличения и SSD-накопитель на 256 ГБ или на 512 ГБ.