В Европе начали выпускать экологичные музыкальные пластинки

Итальянский стартап Greenyl запустил производство экологичных «виниловых» пластинок. Но на самом деле в составе изделий винила нет.

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Предприятие, нам котором выпускаются такие пластинки, на 80% получает энергию от солнечных батарей, а для производства используется переработанный пластик без токсичного поливинилхлорида (ПВХ), из которого изготавливаются классические изделия.

Цена на «невинил» составялет 25-30 евро, как и на обычные пластинки.