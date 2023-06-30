В России представили эксклюзивную золотую гарнитуру Apple за 3,5 млн рублей

Российский бренд Caviar, известный своими люксовыми версиями популярных смартфонов, представил кастомную гарнитуру Apple Vision Pro из золота и кожи стоимостью в $40 тыс. (около 3,48 млн руб.) Сообщение об этом появилось на сайте компании.

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Кастомная гарнитура Apple Vision Pro Caviar Edition предложит покупателям отделку из 18-каратного золота весом 1,5 кг и оголовье из кожи бренда Connolly, поставляемой британскому королевскому двору и автопроизводителю Rolls-Royce.

При этом устройство от Caviar получит функциональное дополнение, которое будет отличать его от оригинала. Так, пользователь сможет при желании скрыть содержимое экрана и свои глаза от других людей при помощи откидной золотой крышки.

Заявляется, что при создании дизайна кастомной гарнитуры специалисты Caviar вдохновлялись откидными очками Тома Форда и лыжной маской Gucci.