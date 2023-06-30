Спутники первого в мире проекта памяти в космосе вышли на орбиту Земли

Спутники проекта "Тоже герои" 27 июня 2023 года были выведены на орбиту Земли. Проект призван сохранить память о людях, которые посвятили свою жизнь развитию отечественной космонавтики, но так и не побывали в космосе. Их именами названы девять российских спутников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

По данным организаторов проекта, это первый в мире памятный мемориал в открытом космосе. Он будет пополняться по мере запуска новых космических аппаратов. Кроме того, организаторы запустили сайт проекта с уникальным интерактивным 3D-памятником, посвященным всем космонавтам, которым по разным причинам не удалось совершить свой полет в космос, а также документальными видеороликами о космонавтах. Скульптором выступил Андрей Коробцов, автор Ржевского мемориала.

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Организатор проекта "Тоже герои" - креативное агентство Dobro Agency. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнеры проекта Sitronics Group и входящая в нее компания "Спутникс". Группа компаний не только развивает цифровые сервисы на основе космических данных для решения задач сохранения биоразнообразия, экологии и борьбы с пожарами, но и активно участвует в проектах, направленных на вовлечение подрастающего поколения в науку и космические технологии, занимается оснащением учебных лабораторий и детских центров.

В агентстве Dobro Agency отметили, что полет Юрия Гагарина навсегда вписал Россию в мировые лидеры космонавтики. За этим событием стояли тысячи специалистов. Первые космонавты, совершившие космические полеты, оказались на пике внимания общества, имена их дублеров, других не полетевших космонавтов, которые посвятили свою жизнь космонавтике, стали известны только спустя три десятилетия. За всю историю отечественной космонавтики в космосе побывало 130 человек. Однако около полусотни из зачисленных в отряды космонавтов так и не полетели на орбиту. В агентстве добавили, что несмотря на несбывшуюся мечту, многие из них достойны общественной гордости за свой труд.