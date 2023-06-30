Чат-бот научился обманывать телефонных мошенников
Эксперты по кибербезопасности Университета Маккуори (Австралии) создали чат-бота, призванного вводить в заблуждение телефонных мошенников. Модель назвали Apate (Апата) в честь греческой богини лжи и обмана.
По вине телефонных мошенников люди во всем мире теряют до 55 миллиардов долларов в год. С 2020 года телекоммуникационные провайдеры заблокировали более полумиллиарда мошеннических звонков, но их количество по-прежнему продолжает расти. Новая система на основе искусственного интеллекта призвана противостоять этой угрозе.
Чат-бота можно научить говорить на любом языке с любым акцентом. Он имитирует голос настоящего человека, чтобы удерживать злоумышленников на связи.
Смысл нововведения заключается в том, чтобы мошенник потратил как можно больше времени на «беседу» с чат-ботом. Благодаря этому он успеет сделать меньше звонков обычным людям, которые способны поддаться на уловки.
«Наша модель тратит впустую их время и сокращает количество успешных мошенничеств», – отметил автор проекта профессор Дали Каафар.
Ученые рассказали, что чат-бот способен к беглой речи, поддерживает нить беседы и остается «убедительно последовательным» в своих ответах. Он даже способен справиться с непредвиденным поворотом разговора. Например, когда собеседник запрашивает информацию, которой программу не обучали, она адаптируется и дает правдоподобный ответ.
Создатели рассчитывают, что программа сможет продержать злоумышленника на связи до 40 минут, сообщает PCMag.
Отметим, что сами мошенники также учатся использовать искусственный интеллект. Так, они привлекли ChatGPT для составления фишинговых писем.