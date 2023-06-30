Чат-бот научился обманывать телефонных мошенников

Эксперты по кибербезопасности Университета Маккуори (Австралии) создали чат-бота, призванного вводить в заблуждение телефонных мошенников. Модель назвали Apate (Апата) в честь греческой богини лжи и обмана.

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По вине телефонных мошенников люди во всем мире теряют до 55 миллиардов долларов в год. С 2020 года телекоммуникационные провайдеры заблокировали более полумиллиарда мошеннических звонков, но их количество по-прежнему продолжает расти. Новая система на основе искусственного интеллекта призвана противостоять этой угрозе.

Чат-бота можно научить говорить на любом языке с любым акцентом. Он имитирует голос настоящего человека, чтобы удерживать злоумышленников на связи.

Смысл нововведения заключается в том, чтобы мошенник потратил как можно больше времени на «беседу» с чат-ботом. Благодаря этому он успеет сделать меньше звонков обычным людям, которые способны поддаться на уловки.

«Наша модель тратит впустую их время и сокращает количество успешных мошенничеств», – отметил автор проекта профессор Дали Каафар.

Ученые рассказали, что чат-бот способен к беглой речи, поддерживает нить беседы и остается «убедительно последовательным» в своих ответах. Он даже способен справиться с непредвиденным поворотом разговора. Например, когда собеседник запрашивает информацию, которой программу не обучали, она адаптируется и дает правдоподобный ответ.

Создатели рассчитывают, что программа сможет продержать злоумышленника на связи до 40 минут, сообщает PCMag.