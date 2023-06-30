Ученые: Марс подает признаки жизни

Американские ученые пришли к выводу, что жидкая вода могла присутствовать на Марсе относительно недавно, а не миллиарды лет назад как считалось ранее. Об этом свидетельствуют овраги и каналы, обнаруженные на планете, пишет Metro.

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Группа ученых, изучающая глубокие овраги Марса, предполагает, что они образовались не из-за инея из углекислого газа, как считалось ранее, а из-за проточной воды. По их мнению, благодаря изменению наклона оси планеты на 35 градусов, поверхность Марса нагревалась достаточно для таяния льда и снега.

Таким образом, можно предположить, что на Марсе сохранились микроорганизмы, которые ждут, пока вода снова станет жидкой.

«Любой микроорганизм, который мог развиться на раннем Марсе, будет находиться в местах, где ему будет комфортно во льду, а затем также комфортно в жидкой воде. Например, в холодной антарктической среде немногие существующие организмы часто находятся в стазисе, ожидая воды», - пояснил соавтор исследования, профессор Джим Хед из Университета Брауна.

Моделирование показало, что вода в жидком состоянии появлялась на Марсе неоднократно в течение последних нескольких миллионов лет, причем последний случай произошел около 630 000 лет назад.

Один из авторов исследования Джей Диксон, работающий в Калифорнийском технологическом институте, отметил, что именно наличие воды «объясняет распределение оврагов» на Марсе.

«Это означает, что Марс смог создать жидкую воду в достаточном объеме, чтобы пробить эти каналы в течение последнего миллиона лет, что совсем недавно по шкале геологической истории», - констатировал он.