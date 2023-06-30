Продажи флагманов Apple и Samsung в РФ упали до уровня 2013 года

Продажи A-брендов (наиболее дорогих) смартфонов Apple и Samsung в штучном выражении опустились до уровня 2013 года. Они заняли около 25% от общего объёма рынка, тогда как в 2021 году достигали 70%. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в деньгах продажи Apple и Samsung составляют около 50% от всего рынка смартфонов. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 года, затем продажи дорогих смартфонов стабильно превышали эти показатели по доле рынка. На смену флагманам Apple и Samsung приходят китайские бренды, доля которых в продажах стремительно растёт — продажи в штуках составляют около 70% всего рынка смартфонов.

Аналогичные данные предоставили изданию в Ozon, «Билайне» и Tele2. По данным «Билайна», доля смартфонов Apple и Samsung составила 20% в штуках и 50% в деньгах. Доля Apple в общем количестве проданных на Ozon смартфонов упала вдвое. Отмечает сокращение доли Apple и Samsung и представитель «F+ tech-Марвел».

В GS Group напомнили, что весной 2022 года официальные поставки обоих брендов прекратились, но к середине прошлого года был налажен параллельный импорт, в результате чего доля Samsung достигла 14%, то есть половины от прежнего уровня, а Apple — 11%. В денежном выражении ситуация с импортом Samsung похожа: прежде доля составляла в среднем 30% оборота рынка, а в начале 2023 года — только 16%.