В России допустили создание в США лазерного и астероидного оружия

США и другие государства могут разрабатывать и испытывать астероидное оружие под прикрытием создания систем планетарной защиты. Об этом заявил почетный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (РАКЦ), генеральный директор некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев, пишет ТАСС.

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Он допустил создание «кинетического, лазерного и даже астероидного оружия». По мнению специалиста, западные государства могут разрабатывать их под прикрытием создания средств защиты от опасных небесных тел. «Оно может стать, например, компонентом космических сил, созданных в США с целью доминирования в космосе», — подчеркнул Зайцев.