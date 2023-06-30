Tinder перестал работать в России

Приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестало работать в России, как и было анонсировано его компанией-владельцем, убедился корреспондент ТАСС. Оно также пропало из магазинов приложений Play Market от Google и AppStore от Apple.

Теперь в приложении, если оно не было удалено, нельзя пользоваться его основным функционалом, то есть "свайпать" анкеты людей. Программа лишь высвечивает информацию об ошибке и просьбу зайти позже.

При этом в аккаунт, по меньшей мере на устройствах с ОС Android, приложение войти пока позволяет.

Ранее в компании Match Group (владелец сервиса) сообщили, что 30 июня также перестанут автоматически продлеваться платные подписки в Tinder в России. За ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки пользователи смогут вернуть средства через специальную форму на сайте.