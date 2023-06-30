Что скрывает Apple о батарее iPhone

Интересно, как люди зацикливаются на мелочах и тревожатся по поводу уровня сигнала или времени автономной работы смартфона. Если не все датчики аппарата показывают 100%, мы начинаем чувствовать себя некомфортно. Аккумулятор для пользователей iPhone — главный объект тревоги.

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Что Apple вам демонстрирует (и почему это сбивает с толку)

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Информацию об аккумуляторе аппарата вы можете найти в разделе Настройки > Аккумулятор > Состояние аккумулятора и зарядка.

Здесь дается общий обзор состояния батареи iPhone, включая одно число, которое беспокоит людей больше всего — максимальная емкость.

Apple описывает это число как «показатель емкости аккумулятора по сравнению с новым», и объясняет, что «меньшая емкость может привести к меньшему количеству часов использования между зарядками».

Звучит безобидно, но люди зацикливаются на этом. Отчасти от того, что не понимают, что это на самом деле это означает, и от того, что показатель может оставаться на уровне 100% в течение нескольких месяцев, а потом начать снижаться, причем довольно резко.

Кроме того, с толку сбивают бесконечные посты в блогах и социальных сетях и видеоролики на YouTube, распространяющие миф о том, что если вы «правильно заряжаете iPhone», то сможете поддерживать его вечно на уровне 100%. Не можете, и причина кроется в законах физики.

Литий-ионные аккумуляторы изнашиваются

Каждый раз, когда вы заряжаете и разряжаете литий-ионный аккумулятор, он подвергается небольшому износу. По данным Apple, «батарея при работе в нормальных условиях после 500 полных циклов зарядки сохраняет до 80% своей первоначальной емкости». Это означает, что за каждые 25 циклов зарядки максимальное значение емкости должно снижаться на один процент.

Новые аппараты iPhone удерживают показатель емкости на уровне 100% в течение нескольких месяцев, и это от части вызывает путаницу. Причина кроется в том, что фактическая емкость аккумулятора iPhone больше, чем заявлено. Apple занижает цифру емкости, так как новые аккумуляторы имеют естественную погрешность, и Apple предпочитает делать емкость аккумулятора немного больше, а не меньше, чем указано в спецификации.

Как только фактическая емкость снижается до уровня, указанного в спецификации, максимальное значение емкости начинает уменьшаться.

Но, на самом деле, iPhone собирает гораздо больше информации о батарее.

Доступ к информации и ее осмысление

Найти скрытую информацию можно в разделе Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Аналитика и улучшения.

Выберите опцию «Данные Аналитики». Она доступна только в том случае, если включен общий доступ к iPhone Analytics (или общий доступ к iPhone и Watch Analytics). Если он не включен, вам нужно включить его и подождать примерно сутки, пока iPhone соберет данные.

Данные аналитики предоставляются только в том случае, если вы решите поделиться ими с Apple. Но, как ни странно, Apple не упростил просмотр этих данных. Если функция Данные Аналитики включена и вы нажмете на нее, то увидите длинный список файлов. Не паникуйте.

Нас интересует файл, имя которого начинается с Analytics-. Скорее всего, их будет много с датами в названии. Последний будет находиться в самом низу списка. Нажмите на него, чтобы открыть — в нем полно информации.

Во-первых, если кроме iPhone у вас есть iPad или Apple Watch, вам нужно найти правильный файл. Вверху должно быть написано «os_version»:iPhone OS. Если там написано что-то другое, продолжайте просматривать список файлов, пока не найдете тот, который относится к вашему iPhone.

Просмотр этих данных на самом смартфоне — это мучение (хотя можно скопировать содержание файла и вставить в такое приложение, как Notes). Удобнее отправить файл себе на электронную почту, нажав кнопку «Поделиться», и открыть его на Mac или ПК (также вы всегда можете воспользоваться AirDrop).

Файл содержит много информации, поэтому, как только вы откроете его в текстовом редакторе, вы можете начать поиск интересующих вас данных.

Во-первых, значение last_value_CycleCount покажет вам, сколько циклов перезарядки прошла ваша батарея. Ранее упоминалось, что батарея должна сохранять 80% своей емкости после 500 циклов подзарядки, поэтому данная цифра дает вам представление о том, насколько изношена батарея.

Это, вероятно, самая важная цифра, которую Apple вам не сообщает.

Моему iPhone SE второго поколения три года, и он прошел 790 циклов подзарядки. Максимальная емкость аккумулятора согласно информации в разделе Состояние аккумулятора и зарядка составляет 83%. Это очень хорошо, если исходить из вышеописанной нормы.

Но есть еще кое-что, что мы можем почерпнуть из этого файла.

Другой показатель — last_value_MaximumFCC, относится к максимальной емкости новой батареи, измеряемой в мА*ч. Apple указывает номинальную емкость своих аккумуляторов, но это теоретическое значение, а фактическая емкость может отличаться из-за производственных допусков.

Цифра, которую вы найдете в файле, показывает максимальную емкость вашей батареи, измеренную с помощью iPhone. Значение last_value_MaximumFCC почти всегда немного больше номинальной емкости аккумулятора. Это объясняет, почему показатель максимальной вместимости не начинает снижаться с первого дня.

Еще одна цифра, которую вы можете найти, — last_value_NominalChargeCapacity — отражает текущую емкость аккумулятора iPhone, которая также измеряется в мА*ч.

Разница между этими двумя цифрами показывает, насколько на самом деле изношен аккумулятор. В моем случае цифры оказались следующие: "last_value_MaximumFCC":1881,

"last_value_NominalChargeCapacity":1502. Реальный износ аккумулятора составляет, соответственно, около 80%.

Резюме

Подведем итог. Вы не можете предотвратить износ батареи, однако вы можете уменьшить преждевременный износ, используя ее в рамках определенного температурного диапазона и не оставляя в сети после полной зарядки. Функция iOS, которая называется оптимизированной зарядкой аккумулятора, помогает предотвратить преждевременный износ из-за чрезмерной зарядки.