Китайские версии Xiaomi 13 Ultra получили гарантию в РФ

Компания Xiaomi предоставила официальную международную гарантию китайской версии новейшего флагмана Xiaomi 13 Ultra. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров .

«Версии Xiaomi 13 Ultra для Китая имеют официальную международную гарантию и будут, в случае проблем, обслуживаться в российских сервисных центрах», — написал Макаров.

Таким образом россияне смогут ремонтировать по гарантии такие смартфоны в РФ. При этом отмечается, что гарантия предусматривает ремонт, но не замену или возврат телефона. Продажи Xiaomi 13 Ultra уже стартовали в России. Его стоимость стартует от 129 990 рублей.