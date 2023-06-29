На Марсе обнаружили круглый камень-пончик

Ученые заметили на переданной с поверхности Марса фотографии округлый камень с отверстием в центре, похожий на пончик. Фотографию выложил Институт SETI.

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Снимок был сделан 23 июня марсоходом Perseverance, находящимся в районе кратера Езеро. Вокруг центрального камня с отверстием разбросано несколько более мелких фрагментов того же цвета, вероятно, отколовшихся от него. По мнению SETI, валун, как и мелкие фрагменты вокруг, может быть упавшим метеоритом, образовавшимся в космосе или как часть другого космического тела.