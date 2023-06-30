YouTube хочет ограничивать пользователей AdBlock тремя видео

Владельцы видеохостинга YouTube тестируют новую функцию в качестве «небольшого глобального эксперимента». Смысл её в том, чтобы ограничивать просмотр пользователям блокировщиков рекламы до трёх видео.

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Интересное поведение YouTube на этой неделе отметил один из пользователей Reddit. Теперь на сайте всплывает окно, в котором говорится, что видеоплеер будет заблокирован для пользователей AdBlock после просмотра трёх роликов.

«Похоже, вы используете блокировщик рекламы. Просмотр видео будет запрещён, пока вы не добавите YouTube в белый список или не отключите блокировщик. Реклама помогает YouTube оставаться бесплатным для пользователей. Кроме того, у вас есть возможность подключить YouTube Premium, в нём нет рекламы», — гласит Pop-up.

Таким образом, у юзера AdBlock или его альтернативы есть всего три опции: отключить аддон, добавить видеохостинг в исключения или подписаться на YouTube Premium. Представители видеосервиса уже подтвердили данный эксперимент.