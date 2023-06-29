В ДНК человека нашли ген, защищающий от птичьего гриппа

В организме человека выявили ген, предотвращающий передачу большинства вирусов птичьего гриппа от пернатых к людям. Он присутствует у всех людей и может быть обнаружен в легких и верхних дыхательных путях.

Ген известен под названием BTN3A3. Центр вирусных исследований MRC при Университете Глазго (Шотландия) анализировал его свойства в течение шести лет.

Ученые и раньше знали о существовании этого гена, но ему приписывали другие функции. Новое исследование показало, что BTN3A3 обеспечивает противовирусную защиту. Он приобрел такое свойство еще у древних приматов 40 миллионов лет назад.

Тем не менее, как известно, некоторые вирусы птичьего гриппа могут поражать людей. Первые случаи заражения H5N1 были зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. С 2003 года, по данным ВОЗ, 873 человека были инфицированы этим штаммом, из них 458 скончались.

Ученые обнаружили, что некоторые вирусы птичьего и свиного гриппа обладают мутацией, делающей их нечувствительными к BTN3A3. Также оказалось, что все пандемии гриппа, включая «испанку» 1918 года и свиной грипп 2009 года, были вызваны именно такими устойчивыми возбудителями.

Тестируя новые штаммы на устойчивость к BTN3A3, можно выявить потенциальных возбудителей новых пандемий, считают ученые. Своевременные профилактические меры позволят предотвратить распространение опасных вирусов, сообщает The Guardian.