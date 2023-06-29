В ДНК человека нашли ген, защищающий от птичьего гриппа
В организме человека выявили ген, предотвращающий передачу большинства вирусов птичьего гриппа от пернатых к людям. Он присутствует у всех людей и может быть обнаружен в легких и верхних дыхательных путях.
Ген известен под названием BTN3A3. Центр вирусных исследований MRC при Университете Глазго (Шотландия) анализировал его свойства в течение шести лет.
Ученые и раньше знали о существовании этого гена, но ему приписывали другие функции. Новое исследование показало, что BTN3A3 обеспечивает противовирусную защиту. Он приобрел такое свойство еще у древних приматов 40 миллионов лет назад.
Тем не менее, как известно, некоторые вирусы птичьего гриппа могут поражать людей. Первые случаи заражения H5N1 были зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. С 2003 года, по данным ВОЗ, 873 человека были инфицированы этим штаммом, из них 458 скончались.
Ученые обнаружили, что некоторые вирусы птичьего и свиного гриппа обладают мутацией, делающей их нечувствительными к BTN3A3. Также оказалось, что все пандемии гриппа, включая «испанку» 1918 года и свиной грипп 2009 года, были вызваны именно такими устойчивыми возбудителями.
Тестируя новые штаммы на устойчивость к BTN3A3, можно выявить потенциальных возбудителей новых пандемий, считают ученые. Своевременные профилактические меры позволят предотвратить распространение опасных вирусов, сообщает The Guardian.
Ранее сообщалось, что китайские ученые выявили два новых коронавируса. Их носителями являются летучие мыши.