Предложено новое объяснение загадочным радиовсплескам

Астрофизики Принстонского университета и Университета Мэриленда разработали новую гипотезу для объяснения быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочных ярких вспышек в радиодиапазоне. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Physical Review Letters.

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Одна из ведущих гипотез, объясняющих FRB, состоит в том, что их источником являются магнитары — разновидность медленно вращающихся нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем. Предполагается, что FRB представляют собой сверхсильные всплески магнитной энергии. В новой работе ученые показывают, что быстрые радиовсплески происходят незадолго до слияния двух нейтронных звезд.

Physical Review Letters

По мере сближения нейтронных звезд скорость их вращения увеличивается. Это ускоряет электроны над их полюсами, что приводит к созданию электронно-позитронного плазменного поля. Затем электромагнитная энергия покидает магнитные поля обеих звезд в орбитальной плоскости непосредственно перед их столкновением. Ученые предполагают, в результате происходит массивный энергетический всплеск, который регистрируется приборами.