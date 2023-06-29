В США удивились запуску иностранных спутников на «Союзе»

Запуск на российской ракете «Союз» иностранных спутников является скорее отклонением от нормы и вызывает удивление. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Издание пишет, что на спутнике PHI-Demo из Объединенных Арабских Эмиратов было установлено оборудование люксембургской компании OQ Technology и экспериментальный двигатель британской SteamJet Space Systems. Компания Angkasa-X, запустившая спутник формата CubeSat, финансируется малазийским бизнес-инкубатором Greenpro Capital со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре и регистрацией в штате Невада (США).

Издание отмечает, что всего Россией было запущено три иностранных спутника, один из которых — белорусский.

«Что меня удивило в других, так это то, что у них обоих есть коммерческие элементы, связанные с Западом», — сказал директор по исследованиям в аналитической компании Quilty Space Калеб Генри.

По его мнению, недавний запуск «Союза» кажется «скорее отклонением от нормы, чем тенденцией, но пока рано говорить».