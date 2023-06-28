Абоненты МТС столкнулись с массовым отключением связи и интернета по всей России

Пользователи МТС из нескольких регионов Поволжья столкнулись с проблемами со связью
Пользователи сотового оператора МТС из Поволжья столкнулись с проблемами со связью. Сейчас неполадки полностью устранены. Об этом сообщают «Известия».
«Проблема со связью полностью решена, услуги связи абонентам оказываются в полном объеме», – сообщила пресс-секретарь группы МТС Ирина Дерюгина.
Напомним, ранее пользователи МТС из Поволжья стали жаловаться на неполадки со связью. В компании подтвердили наличие сбоев.
Оператор не стал уточнять, пользователи из каких именно регионов столкнулись с проблемами, но источник утверждает, что сбои наблюдались в Кировской и Нижегородской области, а также Марий Эл. Кроме того, на проблемы со связью МТС жаловались пользователи из Татарстана, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.
Ранее стало известно, что компания МТС подведет итоги Международного акселератора по развитию XR-технологий.