Абоненты МТС столкнулись с массовым отключением связи и интернета по всей России

Пользователи сотового оператора МТС из Поволжья столкнулись с проблемами со связью. Сейчас неполадки полностью устранены. Об этом сообщают «Известия».

Оператор не стал уточнять, пользователи из каких именно регионов столкнулись с проблемами, но источник утверждает, что сбои наблюдались в Кировской и Нижегородской области, а также Марий Эл. Кроме того, на проблемы со связью МТС жаловались пользователи из Татарстана, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.