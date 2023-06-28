Сделано загадочное открытие на Марсе

Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе большой темный камень с отверстием в центре. Рядом с ним находятся камни поменьше, но того же оттенка, пишет Space.

Судя по снимкам, сделанным Perseverance, камень похож на огромный пончик. При этом окружающие его осколки такого же оттенка, что указывает на их общее происхождение, которое может простираться за пределы Марса.

По мнению ученых из калифорнийского Института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), занимающегося поисками внеземного разума, найденные марсоходом «пончик» и осколки, могут быть частью единого раньше метеорита.

Space.com

Perseverance исследует 45-километровый кратер Езеро, миллионы лет назад в нём находилось озеро и дельта реки. Он ищет следы древней жизни. марсоход сопровождает сверхкомпактный вертолет Ingenuity, напоминает 3DNews.