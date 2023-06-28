Apple присоединилась к борьбе компаний против британского регулятора

Компания Apple присоединилась к WhatsApp и Signal, выразив обеспокоенность по поводу предложенного Великобританией законопроекта «О безопасности в Интернете», заявив, что он может угрожать сквозному шифрованию, который защищает переписки пользователей.

Законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте, предоставит британскому Ofcom полномочия проверять сообщения на наличие проблемного контента.

Первоначально законопроект предназначался для социальных сетей, где пропагандируется членовредительство, однако его сфера действия расширилась и теперь охватывает весь незаконный контент, связанный с безопасностью взрослых и детей.