Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S23 FE

Внешне Galaxy S23 FE почти не отличается от своего старшего брата. У него будут примерно те же пропорции и AMOLED-экран с диагональю 6,4 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Однако существенные отличия будут как минимум в процессоре и камере, а также в отсутствии поддержки сверхбыстрой зарядки.