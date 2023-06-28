Роскосмос опубликовал первые снимки со спутника "Метеор-М"

Роскосмос получил первые снимки с гидрометеорологического спутника "Метеор-М" №2-3. Соответствующие фото госкорпорация опубликовала в среду в Telegram-канале.

© Роскосмос

В кадр попали территории Восточной Сибири, а также север Монголии и Китая. Также на снимке можно увидеть южную часть озера Байкал.

Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства во вторник совершила пуск с космодрома Восточный 27 июня.

Разработанный Корпорацией "ВНИИЭМ" гидрометеорологический аппарат "Метеор-М" №2-3 предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.