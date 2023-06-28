Ученые нашли древнее «селфи» морского ежа

В коллекции древностей волгоградского музея-заповедника "Старая Сарепта" появился новый экспонат - окаменевшие отпечатки растений, которые росли десятки миллионов лет назад.

© Музей-заповедник «Старая Сарепта»

Саму находку сделали в Саратовской области. А в музей ее передали палеонтолог-краевед Сергей Сергеев и биолог Максим Ельцов.

- Для определения того, что это за растение, использовали атлас отпечатков. Довольно обыденная процедура. После консервации находка поступит в музейные фонды. Впоследствии она станет экспонатом будущей выставки древнейших окаменелостей Волгоградской области, когда накопим достаточное количество материалов. А это процесс долгий, - рассказал заведующий сектором археологии "Старой Сарепты" Станислав Ремизов.

На месте Нижнего Поволжья в древности плескался океан Тетис. Обнаруженная каменная "фотография" находилась на прибрежной полосе. На расколотой продольно каменной плитке отпечатались остатки палеофлоры палеогенового периода. Если точнее, то это Dewalquea sp. и Viburnum sp. Второе растение было родственником современной калины. Они росли 56 - 66 миллионов лет назад.

Как пояснили в "Старой Сарепте", листья деревьев опадали и скапливались на неглубоком морском дне. Вероятно, их подъедали жившие в воде животные. На одной из найденных плиток довольно четко отпечатался морской еж. Попал в кадр!