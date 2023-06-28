Найден новый изотоп самого редкого элемента земной коры

Ученые идентифицировали ранее неизвестный изотоп самого редкого элемента земной коры – астатина. Он состоит из 85 протонов и 105 нейтронов и получил название 190астатин.

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Астатин очень радиоактивен и чрезвычайно нестабилен. Он встречается в природе только как продукт распада более тяжелых элементов, которые, в свою очередь, быстро распадаются на более легкие элементы.

У большинства изотопов период полураспада составляет секунды. Самым стабильным является 210астатин с периодом полураспада более восьми часов.

Астатин настолько редок, что его общие запасы на планете оцениваются менее чем в один грамм. Он формируется и снова рассеивается, выбрасывая протоны и нейтроны, пока не переходит в стабильную форму: висмут или радон.

Ученые до сих пор не могут установить свойства этого недолговечного элемента. Новое исследование провели с помощью газонаполненного обратного сепаратора. Исследователи запустили 84-й стронций в целевые атомы серебра и изучили образующиеся продукты распада.

В результате был найден изотоп 190астатин. Период его полураспада составляет всего одну миллисекунду, а уровень энергии – 7750 килоэлектронвольт.

Это самый легкий из изотопов астатина. Его изучение позволит ученым лучше понять процесс альфа-распада, а также структуру и ограничения атомных ядер, сообщает Physical Review C.