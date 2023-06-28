Внутри Android нашли шпионский браузер

Американский разработчик под псевдонимом matan-h случайным образом обнаружил внутри операционной системы Android скрытый мини-браузер, у которого нет журнала с историей и других функций отслеживания действий пользователя. Об этом энтузиаст рассказал в собственном блоге.

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Ключевой особенностью шпионского браузера является то, что он обладает высоким уровнем конфиденциальности, так как не сохраняет историю посещений пользователем сайтов, удаляет данные о входах в аккаунты и позволяет обойти родительский контроль.

Однако безымянный браузер также имеет и недостатки, выраженные тем, что при случайном закрытии пользователь потеряет открытую ранее страницу. Вместе с тем в приложении не предусмотрена кнопка «Назад», поэтому нельзя вернуться на предыдущую страницу без выхода из самого браузера.

Для того, чтобы попасть в шпионский браузер, нужно зайти в «Настройки» — «Google» — «Управление аккаунтом Google», перейти во вкладку «Безопасность» и открыть пункт «Менеджер паролей». В нем нужно нажать на кнопку шестеренки, после открыть «Настройте шифрование на устройстве» и нажать на ссылку «Узнайте больше о шифровании на устройстве». Затем следует нажать на три полоски в левом верхнем углу, выбрать «Политика конфиденциальности», нажать на кнопку с девятью точками в правом верхнем углу и выбрать «Поиск». В результате пользователь окажется на стартовой странице поисковика Google.

Для дополнительной безопасности эксперты также рекомендуют выйти из аккаунта Google, нажав на иконку в правом верхнем углу.