В России появится закон об искусственном интеллекте

В России работают над полноценным законом об искусственном интеллекте (ИИ), поскольку эта сфера нуждается в регулировании. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры РФ Александр Шойтов, передает РИА Новости.

По его словам, одним из направлений в разработке этого закона является обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы постепенно в пилотных проектах, применяя новые технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения. Для этого в первую очередь необходим полноценный закон об ИИ, которого в России пока нет, указал Шойтов.

Чиновник подчеркнул, что соответствующий закон разрабатывается, так как любая высокая технология несет с собой риски. Шойтов отметил, что при использовании искусственного интеллекта следует находить баланс между безопасностью и экономической выгодой.

Ранее ученая Татьяна Черниговская заявила, что бесконтрольное стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ), нейросетей, чат-ботов является опасным для человека.