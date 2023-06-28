Представлен концепт гибкого смартфона с внешним E-Ink экраном

Представлен концепт необычного смартфона с гибким дисплеем — 0/1 Phone.

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Девайс обладает складной конструкцией, позволяющей переключаться между различными режимами использования. Так, при развёртывании он превращается в смартфон премиум-класса с полным набором функций, а при складывании становится минималистичным телефоном.

По словам автора проекта, минималистичный дизайн складного телефона предлагает «цифровую блокаду от постоянного подключения к Интернету и социальным сетям, позволяя найти баланс в цифровой жизни».

Gizmochina

Отдельный интерес вызывает его внешний E-Ink экран — ранее ни один из производителей даже не пытался реализовать подобное в своих складных смартфонах.