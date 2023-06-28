Компания Airbus впервые продала в Европу собранный в Китае самолет

Ведущий мировой авиапроизводитель Airbus впервые продал самолет китайской сборки заказчику из Европы. Об этом сообщило в среду агентство Синьхуа.

Проданный самолет A321neo, как уточняется, был собран на заводе в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере КНР. Покупателем стала венгерская компания Wizz Air - один из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков Центральной и Восточной Европы.

Как прокомментировал Центр поставки самолетов Airbus в Тяньцзине, эта сделка стала для авиапроизводителя "важной вехой". Предполагается, что в будущем количество заказов на покупку самолетов компании, собранных в Китае, будет возрастать.

Авиалайнер A321neo - самый крупный из самолетов семейства Airbus A320. Он может вместить 244 пассажира.