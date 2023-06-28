Цена на iPhone 14 в России в среднем уменьшилась на 12%

С начала продаж iPhone 14 стал дешевле в России в среднем на 12%, сообщает РИА Новости.

Больше всего цены снизились в топовых линейках Plus и Pro Max. Так, цены на iPhone 14 Plus 128 Gb уменьшились на 23%, до 82 482 рублей, а на iPhone 14 Plus 512 Gb — на 19%, до 109 725 рублей. В свою очередь, цены на модели линейки Pro снизились незначительно: iPhone 14 Pro 256 Gb подешевел на 7%, до 139 251 рубля, iPhone 14 Pro 1Tb — на 9%, до 153 099 рублей.

По мнению экспертов, основное влияние на стоимость электронных товаров оказывают курс валют и логистические издержки. Кроме того, в отсутствии официальных поставок ритейлеры закупали новинки по завышенным ценам, однако довольно быстро удалось наладить логистические цепочки и тем самым снизить стоимость устройств.

Компания Apple в марте 2022 года прекратила поставки своей продукции в Россию. Впоследствии продукция компании вошла в перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию в рамках параллельного импорта.