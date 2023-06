Цена на iPhone 14 в России в среднем уменьшилась на 12%

Больше всего цены снизились в топовых линейках Plus и Pro Max. Так, цены на iPhone 14 Plus 128 Gb уменьшились на 23%, до 82 482 рублей, а на iPhone 14 Plus 512 Gb — на 19%, до 109 725 рублей. В свою очередь, цены на модели линейки Pro снизились незначительно: iPhone 14 Pro 256 Gb подешевел на 7%, до 139 251 рубля, iPhone 14 Pro 1Tb — на 9%, до 153 099 рублей.