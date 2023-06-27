Роскосмос запустил рекордное число спутников на орбиту

Роскосмос установил рекорд по числу запущенных российских спутников на орбиту. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Уточняется, что одновременно были запущено 40 российских спутников. Из них 39 были доставлены на целевые орбиты и отделились от разгонного блока «Фрегат» ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Еще одним стал гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» №2-3.

«Одновременный запуск такого количества российских спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики!» — говорится в тексте.