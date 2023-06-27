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Роскосмос запустил рекордное число спутников на орбиту

Роскосмос установил рекорд по числу запущенных российских спутников на орбиту. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Роскосмос запустил рекордное число спутников на орбиту
© РИА Новости

Уточняется, что одновременно были запущено 40 российских спутников. Из них 39 были доставлены на целевые орбиты и отделились от разгонного блока «Фрегат» ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Еще одним стал гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» №2-3.

«Одновременный запуск такого количества российских спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики!» — говорится в тексте.

Также на орбиту были выведены три зарубежных космических аппарата. Их тоже доставили на целевые орбиты ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

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