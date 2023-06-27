Первый чеченский спутник «Ахмат-1» выведен на орбиту

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Юго-Западного государственного университета, который работал над созданием спутника в сотрудничестве с Чеченским госуниверситетом.

«Ахмат-1» создавался в рамках программы «Дежурный по планете», которая направлена на приобщение школьников и студентов к изучению космоса и космических технологий. «Ахмат-1» и ещё 41 малый космический аппарат были запущены в качестве попутной полезной нагрузки на ракете-носителе «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный сегодня.