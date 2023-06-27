В TikTok появилась новая функция родительского контроля

В социальной сети для просмотра коротких видео TikTok появилась функция привязки родительского аккаунта к учётной записи детей. Это позволит родителям заблокировать определённые слова и хештеги, чтобы они не появлялись в рекомендациях на аккаунте ребёнка. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Данная функция должна помочь родителям уберечь своих детей от неприемлемого контента. Как рассказали в самом TikTok, разработка новой функции велась с помощью экспертов Института семейной безопасности в интернете. Они помогли соблюсти баланс между добавлением родительского контроля, а также правом несовершеннолетних принимать участие в онлайн-жизни.

«По умолчанию подростки могут просматривать ключевые слова, которые отвечающий за них взрослый добавил в список», – рассказали представители социальной сети.

Помимо этого, компания анонсировала запуск Молодёжного совета – системы обратной связи, которая позволит пользователям делиться своим опытом работы с социальной сетью. По словам представителей TikTok, Молодёжный совет поможет разработчикам лучше ориентироваться при создании новых функций для безопасного опыта просмотра видеоконтента.