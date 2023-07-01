Как на самом деле погибли динозавры?

Шестьдесят шесть миллионов лет назад жизнь на Земле потерпела катастрофу. Судя по ископаемым, доживших до наших дней, на планету упал астероид диаметром примерно 12 километров. Из-за последствий столкновения из каждых четырех видов растений и животных погибли три; это событие также привело к концу господства одного из самых известных видов — динозавров.

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Согласно тысячелетним останкам динозавров, раньше они занимали самые разные биологические ниши по всему миру. Момент, когда ситуация кардинально изменилась, отражает специфический слой осадочной породы под названием мел-палеогеновая граница. Он представляет собой тонкий (2-3 сантиметра) слой спрессованной пыли, который обволакивает всю планету. Под ним скрывается множество останков динозавров, тогда как над ним покоятся мелкие оперенные существа, которые сейчас называются птицами.

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Мел-палеогеновая граница тонка, однако даже пара сантиметров осадочной породы способна вместить в себя десятки тысяч лет истории. Палеонтологи десятилетиями предполагали, что вымирание динозавров было сравнительно постепенным процессом, но представления о древнем мире изменились в 1970-х. Тогда американский геолог Уолтер Альварес изучал хаотичные слои скалистой породы в итальянских горах — и среди объектов его исследования была мел-палеогеновая граница.

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Чтобы измерить время формирования границы, он обратился за помощью к своему отцу, физику и лауреату нобелевской премии Луису Альваресу. Тот предложил замерить возраст осадочной породы по полураспаду изотопа иридия. Правда, ни отец, ни сын не рассчитывали найти его в столь большой концентрации — она могла остаться в породе только в результате падения космического объекта.

Открытие помогло Уолтеру и Луису Альваресу опубликовать собственную версию мел-палеогенового вымирания. Вскоре после этого под Юкатаном были найдены следы кратера диаметром 180 километров — астероид, оставивший его, и был источником иридия, найденного в осадочной породе.

Иными словами, ученые точно определились насчет даты падения астероида. Остается только один вопрос: как космическое тело средних размеров могло причинить такие огромные разрушения? Само собой, взрывная волна и высокая температура в районе падения — все равно что взрыв десятков ядерных бомб. Но помимо этого нельзя забывать про облака пыли, которые серьезно повлияли на глобальный климат и пищевые цепочки. Критические изменения в экосистемах привели к гибели многих видов.

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