Мировой суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа.

Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба .

Отмечается, что компания оштрафована в двойном размере от суммы неуплаченного в установленный срок штрафа.

В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что оштрафовала Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением.