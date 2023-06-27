Суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа
Мировой суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа.
Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.
Отмечается, что компания оштрафована в двойном размере от суммы неуплаченного в установленный срок штрафа.
Решение вынесено мировым судом Пресненского района Москвы.
В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что оштрафовала Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением.