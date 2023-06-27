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Суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа

Мировой суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа.

Суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей
© РИА Новости

Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Отмечается, что компания оштрафована в двойном размере от суммы неуплаченного в установленный срок штрафа.

Решение вынесено мировым судом Пресненского района Москвы.

Суд ЕС утвердил штраф для Google на 4 млрд евро

В июле 2022 года Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что оштрафовала Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением.

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