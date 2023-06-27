Китайский чат-бот Ernie Bot опередил ChatGPT по комплексным оценкам

Чат-бот Ernie Bot китайской интернет-компании Baidu превзошел свой американский аналог ChatGPT по комплексным оценкам. Об этом говорится в публикации, размещенной во вторник на сайте китайской интернет-компании.

"Мы рады объявить об обновлении базовой модели Ernie до версии 3.5. Ernie 3.5 добился значительных успехов в бета-тестировании, превзойдя ChatGPT (3.5) по комплексным оценкам", - говорится в публикации.

Отмечается также, что Ernie 3.5 опережает GPT-4 по навыкам распознавания китайского языка.